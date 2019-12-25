Матч "Зенита" и ЦСКА в среду изменит маршруты автобусов

Два городских и три коммерческих автобуса немного переложат маршруты.

В среду, 19 августа, на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч между клубами "Зенит" и ЦСКА. В связи с этим, предупредили в комитете по транспорту, на дорогах у стадиона ожидаются ограничения движения нескольких городских автобусов.

В день матча движение по Рюхиной и Яхтенной улицам будет перекрыто, поэтому автобусы проследуют по измененным трассам. Автобус №134А поедет от конечной "Лахтинский разлив" по привычной трассе до Яхтенной улице, далее по ней и улице Савушкина и по привычной трассе до конечной "Афонская улица". Автобус №134Б проследует от конечной "Афонская улица", затем до улицы Савушкина по обычному маршруту, далее по Школьной улице до конечной "Лахтинский разлив".

Коммерческий автобус №К-131 поедет от "Станции Ручьи" по привычной трассе до Петроградской улице, затем по улицам Депутатской, Эсперовой, Солнечной, Константиновскому проспекту, далее по Петроградской улице в обратном направлении до "Ручьев". Автобус №К-232 направят в объезд от Яхтенной улице по Савушкина и Беговой улицам и Приморскому проспекту, а автобус №К-690 поедет в объезд от Яхтенной по Савушкина и Туристской.

Изменения для всех автобусов, кроме №К-131 будут актуальны с 20.00 до 23.00. Для №К-131 изменения начнут действовать с 17.00.

Также из-за матча "Зенита" в окрестностях "Газпром Арены" ограничат движение автомобилей.

Фото: Piter.TV