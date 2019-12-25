Из-за матча "Зенита" в окрестностях "Газпром Арены" ограничат движение

Матч пройдет 19 августа.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что 19 августа в окрестностях "Газпром Арены" ограничат движение из-за матча "Зенита" против ЦСКА.

Так, с 0:00 до 24:00 прекратят движение транспорта на улицы Савиной, набережной Гребного канала, Крестовского проспекта, Южной дороги, Северной дороги, Теннисной аллеи и Велосипедной аллеи, с 17:00 до 23:00 — по улице Рюхина, с 20:00 до 23:00 — по Яхтенной улице и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры города отметили, что сутки на улицах запретят остановку и парковку транспорта.

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