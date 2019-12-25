Бышовец посоветовал Малкому последовать примеру Халка

Халк сочетал индивидуальную игру с взаимодействием с партнерами.

В воскресенье, 16 августа, бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец предложил Малкому последовать примеру соотечественника Халка, сообщили "РИА Новости".

Несмотря на то, что Малком перешел из "Барселоны" в петербургский клуб год назад, сыграть в полную силу получилось после зимнего перерыва из-за полученной травмы и реабилитации. По словам специалиста, Малком разнообразил игру клуба за счет индивидуальных действий: обыгрывает соперников, идет в дриблинг. Бышовец посоветовал следовать примеру Халка и совмещать индивидуальную игру с взаимодействием с партнерами. Напомним, что Халк играл за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год.

Ранее мы писали, что Малкома признали лучшим игроком "Зенита" за первые месяцы лета.

Фото: fc-zenit.ru