"Ливерпуль" уступил "Брайтону" в Кубке Англии

"Ливерпуль" проиграл "Брайтону" со счетом 1:2 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Фалмер" в Брайтон-энд-Хоув.
Гости открыли счет благодаря точному удару Харви Эллиота. Хозяева вернули равенство благодаря Льюису Данку. В концовке второго тайма Каору Митома принес "Брайтону" победу.
Отметим, что ранее "Ливерпуль" уступил на выезде "Брайтону" в чемпионате Англии со счетом 0:3.
Ранее мы сообщали, что вратарь Никита Хайкин подписал контракт с "Бристоль Сити".
Видео: YouTube / The Emirates FA Cup
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