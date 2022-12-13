"Ливерпуль" уступил "Брайтону" в Кубке Англии

Хозяева вырвали победу в конце второго тайма.

"Ливерпуль" проиграл "Брайтону" со счетом 1:2 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Фалмер" в Брайтон-энд-Хоув.

Гости открыли счет благодаря точному удару Харви Эллиота. Хозяева вернули равенство благодаря Льюису Данку. В концовке второго тайма Каору Митома принес "Брайтону" победу.

Отметим, что ранее "Ливерпуль" уступил на выезде "Брайтону" в чемпионате Англии со счетом 0:3.

Ранее мы сообщали, что вратарь Никита Хайкин подписал контракт с "Бристоль Сити".

Видео: YouTube / The Emirates FA Cup