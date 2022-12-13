  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:43
28
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вратарь Никита Хайкин подписал контракт с "Бристоль Сити"

0 0

Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента.

Российский вратарь Никита Хайкин продолжит карьеру в "Бристоль Сити". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

27-летний игрок присоединился к новой команде в качестве свободного агент. Он заключил контракт с "Бристоль Сити" до конца нынешнего сезон.

Никита Хайкин выступал за норвежский "Буде-Глимт" с 2019 года, в составе которого стал двукратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел за клуб 121 матч.

Ранее мы сообщали, что "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Видео: YouTube / Bristol City

Теги: никита хайкин, трансферы, фк бристоль сити
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии