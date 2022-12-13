Вратарь Никита Хайкин подписал контракт с "Бристоль Сити"

Российский вратарь Никита Хайкин продолжит карьеру в "Бристоль Сити". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
27-летний игрок присоединился к новой команде в качестве свободного агент. Он заключил контракт с "Бристоль Сити" до конца нынешнего сезон.
Никита Хайкин выступал за норвежский "Буде-Глимт" с 2019 года, в составе которого стал двукратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел за клуб 121 матч.
Ранее мы сообщали, что "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.
Видео: YouTube / Bristol City
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