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"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

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Дублем в составе победителей отметился Эдди Нкетиа.

"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

Дублем в составе победителей отметился Эдди Нкетиа. Еще один мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" забил Букайо Сака. В составе гостей отличились Маркус Рэшфорд и Лисандро Мартинес.

После 19-ти матчей "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. "Манчестер Юнайтед" опустился на четвертое место, имея в активе 39 очков в 20 играх.

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Видео: YouTube / Arsenal

Теги: английская премьер-лига, фк арсенал, фк манчестер юнайтед
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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