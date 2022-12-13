СМИ: один человек погиб, около 60 пострадали в давке у стадиона в Ираке

Трагедия произошла в Басре.

Иракский телеканал "ас-Сумария" рассказал о том, что один человек погиб, еще около 60 пострадали в давке около международного стадиона, расположенного в города Басре. Инцидент произошел за несколько часов до начала на арене матча финала убка Персидского залива по футболу. В СМИ сослались на информацию, предоставленную местной службой безопасности провинции страны.

Один человек погиб, около 60 получили ранения в результате давки у международного стадиона в Басре. источник СМИ

Напомним, что в четверг 19 января вечером в Басре должен состояться финальный матч между командами Ирака и Омана в рамках проводимого Кубка Персидского залива. Многочисленные иракские болельщики начали собираться около стадиона с самого раннего утра.

На станции метро "Театральная" в Киеве произошла давка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости