Премьер Испании напомнил о негативных последствиях войны в Ираке

Речь Педро Санчеса транслировалась на канале местного кабинета министров.

Председатель национального правительства Испании Педро Санчес в контексте текущей военной операции американских и израильских сил в Иране напомнил о негативных последствиях ближневосточной войны на территории Ирака. В рамках выступления политического деятеля, он отметил, что другая вашингтонская администрация втянула мир в подобную войну на Ближнем Востоке. Это произошло 23 года назад. Иностранные эксперты из Белого дома публично говорили о том, что вооруженное противостояние велось якобы для ликвидации оружия массового поражения, установления демократии и обеспечения глобальной безопасности.

Мир, Европа и Испания уже проходили через это, 23 года назад другая администрация США втянула нас в войну на Ближнем Востоке... привело к обратному эффекту, вызвав самую большую волну нестабильности на нашем континенте со времен падения Берлинской стены. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Европейский чиновник заметил, что война в Ираке привела к росту на мировой арене терроризма, а также серьезному миграционному кризису и росту стоимости на энергетические носители. При этом премьер-министр Испании признал факт того, что пока что еще слишком рано говорить о том, будут ли последствия регионального конфликта в Иране такими же, как и в случае с Ираком.

Испания не будет участвовать в Совете мира по Газе.

