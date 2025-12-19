  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Испания не будет участвовать в Совете мира по Газе
Сегодня, 14:45
57
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Испания не будет участвовать в Совете мира по Газе

0 0

Педро Санчес объяснил, почему не хочет поддержать американскую инициативу.

Испания не будет участвовать в "Совете мира" по Сектору Газа. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Педро Санчес, слова которого привели сотрудники пресс-службы кабинета министров европейского государства. Иностранный чиновник заметил, что позиция Мадрида отвечает приверженности властей к многостороннему порядку, международному праву и системе Всемирной организации

Не будем забывать, что будущее Палестины в целом должны определять палестинцы, а также будущее ее мирного и безопасного сосуществования с Израилем должны решать прежде всего Израиль и Палестина в рамках процесса диалога, реализующего решение о двух государствах.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что 22 января представители из 19 стран мира подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав "Совета", созданного в рамках мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Президент 

В Испании число жертв аварии с двумя поездами возросло до 21.

Фото: pxhere.com

Теги: испания, педро санчес, сектор газа, совет мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии