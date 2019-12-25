Посол в РФ: Ирак открыт для туристов из России

Ирак готов принять российских путешественников, так как туристические поездки в эту ближневосточную страну безопасны. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал иракский посол в России Абдул-Карим Хашим Мустафа. Иностранный дипломат ответил на вопрос СМИ о том, намерена ли страна увеличить количество прямых рейсов. Он напомнил, что сейчас из Багдада в Москву еженедельно совершается по два рейса бортами авиакомпании Iraqi Airways. Он добавил, что в Россию приезжает много иракских туристов.
Да. Путешествовать в Ирак очень безопасно. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до двух часов ночи. Так что жизнь абсолютно безопасна.
Абдул-Карим Хашим Мустафа, посол Ирака в России
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Фото: pxhere.com
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