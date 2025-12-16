Петербуржцы рассказали о своём идеальном отпуске

38% горожан предпочитают отдыхать в России, в то время как 33% отдают предпочтение зарубежным поездкам.

В опросе, проведённом сервисом по поиску работы SuperJob, приняли участие представители экономически активного населения. Результаты показали, что 38% петербуржцев предпочитают отдыхать в России, в то время как 33% отдают предпочтение зарубежным поездкам.

Мужчины чаще выбирают внутренний туризм, тогда как женщины более склонны к поездкам за границу. Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых предпочитают 32%, а отдых в России – 37%. В то же время, среди старших возрастных групп, 33% выбирают зарубежные направления, а 43% – внутренние.

Среди зарубежных направлений для отпуска мечты лидирует Турция с 11% голосов, за ней следуют Италия (10%) и Таиланд (7%). Также среди популярных стран оказались Египет, Китай и Греция, каждая из которых получила по 5% голосов. В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха является Сочи и Адлер (9%), а также отдых дома (9%). Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края – 7%.

Ранее мы сообщили о том, что половина петербуржцев не боится развития ИИ.

Фото: Piter.TV