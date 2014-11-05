Провальный старт – путь к трофеям? Примеры "Зениту" для вдохновения!

Piter.tv рассказывает о клубах, которые добились успеха после неудачного старта сезона.

Старт юбилейного сезона для "Зенита" получился одним из худших за последние годы. После пяти туров команда идет на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ): шесть очков и всего одна победа. Хуже было только в сезоне-2008, когда "Зенит" с тем же набором очков шел 11-м. Тогда слабый старт был оправдан успешным выступлением в плей-офф Кубка УЕФА.

Сейчас команда не играет в еврокубках, а в СМИ все чаще говорят о возможном увольнении Сергея Семака. Но, как показывает история, иногда провальный старт сезона может стать толчком на пути к трофеям. Piter.tv расскажет о клубах, которые плохо начинали сезон, а в итоге добились успеха.

"Манчестер Юнайтед", Англия (Сезон 2007/08)

Результат после пяти туров: 8-е место и 8 очков

Конец сезона: победа в АПЛ и Лиге чемпионов

После возвращения чемпионского титула в 2007-м "красные дьяволы" выдали один их худших стартов следующего сезона: две ничьи с "Редингом" (1:1) и "Портсмутом" (0:0), а также поражение от "Манчестер Сити" (0:1). С двумя очками команда сэра Алекса Фергюсона находилась в шаге от зоны вылета. Победы над "Тоттенхэмом" и "Сандерлендом" (оба раза – 1:0) не сильно улучшили положение. Лишь к концу 2007-го "Манчестер Юнайтед" смог забраться на вершину таблицы, откуда сразу упал.

Дальше началась борьба с "Челси" и "Арсеналом" за первое место в таблице. С трудом, но "Манчестер Юнайтед" смог удержать звание сильнейшей команды Англии. На тот момент окончательно зажглась звезда Криштиану Роналду. Португальский форвард с 31 голом стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги. А через 10 дней "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов обыграл "Челси" (1:1, 6:5 пен.) и стал лучшей командой Европы. Кто бы мог представить, что после провального старта "дьяволов" ждет такой успех?

"Барселона", Испания (Сезон 2008/09)

Результат после пяти туров: 6-е место и 10 очков

Конец сезона: победа в Ла Лиге, Кубке короля и Лиге чемпионов



Фото: fcbarcelona.com

Мало кто помнит, с чего началась эпоха Пепа Гвардиолы в "Барселоне". А началась она с поражения от вернувшейся в Ла Лигу "Нумансии" (0:1) и ничьи в игре с "Расингом" (1:1). Как и в случае с "Манчестер Юнайтед", "каталонцы" находились рядом с зоной вылета. Ситуация в разы улучшилась после трех подряд побед над "Спортингом" из Хихона (6:1), "Бетисом" (3:2) и "Эспаньолом" (2:1). И все же не такого начала ожидали от бывшего игрока "Барселоны", который стал ее тренером.

Если прошлый сезон стал началом эпохи Криштиану Роналду, то этот сезон дал старт успешной эпохи Лионеля Месси. Молодой аргентинец не стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, заняв четвертое место с 23 голами. Но его игра помогла "Барселоне" оформить золотой требл. Команда выиграл чемпионат Испании с отрывом от "Реала" в девять очков, обыграла в финале Кубка короля "Атлетик" (4:1), а завершила сезон триумфом в Лиге чемпионов. В решающем матче "сине-гранатовые" одержали победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0). Месси второй мяч в ворота "дьяволов".

"Лилль", Франция (Сезон 2010/11)

Результат после пяти туров: 8-е место и 8 очков

Конец сезона: победа в Лиге 1 и Кубке Франции

До нынешней гегемонии "ПСЖ" во Франции в нулевых доминировал "Лион". Ближе к 2010-м в чемпионате страны регулярно менялись победители. После успеха "Бордо" (2008/09) и "Марселя" (2009/10) корону перехватил "Лилль". Не сразу, конечно. В первых четырех турах "доги" никак не могли одержать победу: ничьи с "Ренном" (1:1), "ПСЖ" (0:0), "Сошо" (0:0) и "Ниццей" (0:0). Команда обитала во второй половине таблицы, и лишь в пятом туре удалось победить – над "Лансом" (4:1).

В составе "Лилля" блистал молодой Эден Азар, который в будущем станет одним из лучших футболистов "Челси" и сборной Бельгии. А тогда полузащитник помогал команде медленно, но верно забираться на вершину, заодно став лучшим футболистом сезона. К декабрю 2010-го "доги" закрепятся на вершине и не упустят шанс стать чемпионами Франции. Кроме того, "Лилль" завоюет Кубок Франции, обыграв в финале "ПСЖ" (1:0).

"Боруссия Дортмунд", Германия (Сезон 2011/12)

Результат после пяти туров: 11-е место и 7 очков

Конец сезона: победа в Бундеслиге и Кубке Германии

Сезоном ранее "шмели" стали лучшей командой Германии, оставив позади себя "Баварию". Повторить этот результат оказалось сложнее. После победы над "Гамбургом" (3:1) случилось поражение от "Хоффенхайма" (0:1). Далее были три очка в матче с "Нюрнбергом" (2:0), ничья с "Байером" (0:0) и поражение от "Герты" (1:2). До октября команда болталась в середине таблицы, после чего набрала ход и стала возвращаться на вершину.

В тот год раскрылся бомбардирский талант Роберта Левандовского. Польский форвард "Боруссии" наколотил 22 гола в чемпионате. До февраля 2012-го команде пришлось бодаться с "Баварией" за первое место. После этого "шмели" закрепились и удержали звание чемпионов Бундеслиги, заодно прихватив Кубок Германии. В финале также была побеждена "Бавария" (5:2) с хет-триком Левандовского.

"Манчестер Сити", Англия (Сезон 2020/21)

Результат после пяти туров: 5-е место и 10 очков

Конец сезона: победа в АПЛ и Кубке Лиги

Фото: paimages.co.uk

В сезон, когда мир приходил в себя после пандемии коронавируса, в чемпионате Англии несколько команд боролись за лидерство: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и даже "Тоттенхэм". Но в этой компании не хватало "Манчестер Сити". Горожане неплохо начали сезон: две победы над "Астон Виллой" (2:0) и "Вулверхэмптоном" (3:1). Затем случились поражение от "Лестера" (2:5) и ничья с вернувшимся в АПЛ "Лидсом" (1:1).

У команды наблюдались проблемы в обороне, но удалось найти решение в лице Рубена Диаша. Прибывший из "Бенфики" португалец сразу закрепился в основе, а "горожане" стали подбираться к первому месту. К январю 2021-го "Манчестер Сити" добрался до вершины и остался на ней вплоть до последнего тура. А до этого случилась победа в финале Кубка Лиги над "Тоттенхэмом" (1:0). Диаш впоследствии был признан лучшим футболистом сезона. После триумфа в АПЛ команда впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов. Но в решающем матче "горожане" уступили "Челси" (0:1).

Фото: ФК "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)