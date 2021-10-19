"Арсенал" уступил "Ньюкаслу" в чемпионате Англии

Команда осталась на пятом месте в турнирной таблице.

"Ньюкасл" обыграл "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле.

На 55-й минуте встречи защитник "Арсенала" Бен Уайт отправил мяч в свои ворота. Ближе к концу встречи полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимарайнс удвоил преимущество хозяев.

"Арсенал" остался на пятом месте в турнирной таблице, набрав 66 очков после 37 матчей. Отрыв от идущего на четвертом месте "Тоттенхэма" перед последним туром составляет два очка.

Ранее мы сообщали, что Малком планирует остаться в "Зените" на следующий сезон.

Видео: YouTube / Newcastle United