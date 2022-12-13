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"Арсенал" обыграл "Челси" в АПЛ

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Команда вернулась на первое место в турнирной таблице.

"Арсенал" одержал победу над "Челси" со счетом 3:1 в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В первом тайме хозяева забили три безответных мяча. Дубль в составе "Арсенала" оформил Мартин Эдегор. Еще один мяч забил Габриэл Жезус. Автором единственного гола "Челси" после перерыва стал Нони Мадуэке.

После 34-х туров "Арсенал" вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков. "Челси" остался на 12-м месте с 39 очками.

Ранее мы сообщали, что клуб "Рексем" актера Райана Рейнольдса вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии.

Видео: YouTube / Arsenal

Теги: английская премьер-лига, фк арсенал, фк челси
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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