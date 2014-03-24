Чемпионство в год 100-летия! Чьи примеры должны вдохновить "Зенит"?

"Бавария", "Челси", "Барселона" – эти клубы отметили юбилей чемпионскими титулами.

Как вы помните, 2025-й в Петербурге объявлен Годом "Зенита". Это решение приняли власти города в связи с тем, что 25 мая футбольный клуб отмечает свое 100-летие. По такому поводу в Северной столице пройдут масштабные мероприятия. А главным подарком для болельщиков сине-бело-голубых станет очередной чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ).

За всю историю российского футбола еще никому не удавалось в год 100-летия выиграть национальный чемпионат. ЦСКА, "Спартак", "Динамо" – три московских клуба упустили эту возможность. Получится ли у "Зенита" стать первым, кто сможет? Ответ на этот вопрос мы получим ближе к маю, когда завершится сезон. А сейчас Piter.tv расскажет, кому из европейских топ-клубов удалось выиграть свой внутренний чемпионат в 100-летний юбилей.

"Порту", Португалия

Основан в 1893 году

Сезон 1992/93 – победа в Примейра Лиге

Начнем с Португалии. Для "Зенита" это особенная страна – очень часто играли в еврокубках против португальских клубов. С "Порту" встречались четыре раза в рамках Лиги чемпионов: две победы и две ничьи. И оба раза сине-бело-голубые оставляли соперников мимо плей-офф турнира.

"Порту" – единственные, кому удалось выиграть чемпионат Португалии в юбилейный год. Команда набрала 54 очка по итогам 34 матчей. На два очка от лидера отстала "Бенфика". Также на 100-летие "Порту" завоевал Суперкубок Португалии. Но из-за того, что по сумме двух матчей с "Бенфикой" была ничья (0:1 на выезде и 1:0 дома), решающая переигровка за трофей прошла уже в 1994 году.

"Ювентус", Италия

Основан в 1897 году

Сезон 1996/97 – победа в Серии А

У "старой синьоры" был шанс отметить юбилей победами сразу в двух турнирах: чемпионате Италии и Лиге чемпионов. С первой частью плана "Ювентус" справился. Команда выиграла Серию А, набрав 65 очков в 34 матчах. Второй финишировала "Парма" с отрывом в два балла. За всю историю "Ювентус" 36 раз побеждал в чемпионате Италии. Это рекорд среди всех клубов страны.

А вот закрепить этот успех победой в Лиге чемпионов "Ювентус" не смог. В финале их обыграла "Боруссия" из Дортмунда со счетом 3:1. Но в августе того же года команда смогла зацепить еще один трофей в честь 100-летия – Суперкубок Италии. "Ювентус" обыграл "Виченцу" (3:0).

"Милан", Италия

Основан в 1899 году

Сезон 1998/99 – победа в Серии А

В тот год сразу два европейских топ-клуба отмечали юбилей, и оба смогли победить в своих чемпионатах. Первым триумфатором стал "Милан". Всего с отрывом в один балл "россонери" обошли в таблице "Лацио" - 70 очков против 69. Титул чемпиона Италии стал единственным подарком для клуба в юбилейный год.

В прошлом году "Милан" отметил другую красивую дату – 125-летие с момента основания клуба. Но этот юбилей вышел еще скромнее: победа в Суперкубке Италии, и то его розыгрыш состоялся в январе 2025-го.

"Барселона", Испания

Основан в 1899 году

Сезон 1998/99 – победа в Ла Лиге

Фото: fcbarcelona.com

В вечном споре между "Барселоной" и "Реалом" на тему "кто круче?" у "каталонцев" одно преимущество – им удалось выиграть чемпионат Испании в год своего 100-летия. "Барселона" выиграла турнир с солидным отрывом от второго места. Команда набрала 79 очков, обойдя в таблице "Реал". Те финишировали на втором месте с 68 очками.

Больше трофеев на юбилей "сине-гранатовые" завоевать не смогли. В матче за Суперкубок Испании они уступили "Валенсии" со счетом 0:1. При этом финал Лиги чемпионов того сезона проходил на домашней арене "Барселоны". Но в нем играли "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

"Лацио", Италия

Основан в 1900 году

Сезон 1999/00 – победа в Серии А

Очень часто упоминаем Италию, и это не в последний раз. После "Милана" следующим юбиляром был "Лацио". Клуб из Рима до того момента всего один раз побеждал в чемпионате Италии. Второй и последний на сегодняшний день титул был завоеван в год 100-летия.

До последнего тура первым таблице шел "Ювентус", но туринский клуб проиграл "Перудже" со счетом 0:1. А "Лацио" на своем поле одолел "Реджину" (3:0) и обошел лидера – 72 очка против 71. За наделю до победы в Серии А "Лацио" завоевал Кубок Италии, обыграв по сумме двух матчей "Интер" (2:1, 0:0). Это был первый случай, когда клуб на 100-летие оформил золотой дубль по трофеям.

"Бавария", Германия

Основан в 1900 году

Сезон 1999/00 – победа в Бундеслиге

В том же сезоне 100-летие отмечала "Бавария". У команды из Мюнхена была такая же ситуация, как у "Лацио": до последнего тура команда шла на втором месте и надеялась на осечку конкурента. Шедший на первом месте "Байер" неожиданно уступил "Унтерхахингу" (0:2), в то время как "Бавария" одержала победу над "Вердером" (3:1). Оба клуба набрали по 73 очка, но по дополнительным показателям (личные встречи, количество побед) мюнхенский клуб стал чемпионом страны.

Кроме того, за неделю по победы в Бундеслиге "Бавария" завоевала Кубок Германии. В финале был обыгран тот же "Вердер" со счетом 3:0. Еще один обладатель золотого дубля в юбилейный сезон. В этом году "Бавария" отмечает 125-летие, и клуб намерен вернуть себе звание сильнейшей команды страны.

"Челси", Англия

Основан в 1905 году

Сезон 2004/05 – победа в АПЛ

Фото: chelseafc.com

Начало золотой эры Романа Абрамовича, который купил лондонский клуб в 2003 году. Перед началом триумфального сезона команду возглавил молодой и амбициозный Жозе Моуринью. Также состав "Челси" пополнили звездные игроки: Петр Чех, Рикарду Карвалью, Арьен Роббен и Дидье Дрогба. Заявка на чемпионство в год 100-летия была серьезнее некуда. До этого ни один клуб в Англии не смог добиться подобного успеха.

Как итог – первый в истории "Челси" титул чемпиона АПЛ. Команда оформила его за два тура до финиша, обыграв на выезде "Болтон" со счетом 2:0. Всего "синие" набрали 95 очков. Отрыв от занявшего второе место "Арсенала" составил восемь очков. "Челси" до сих пор принадлежит рекорд по минимальному количеству пропущенных мячей в чемпионате Англии – всего 15. Также в феврале 2005-го команда завоевала Кубок лиги, одержав победу над "Ливерпулем" (3:2).

"Интер", Италия

Основан в 1908 году

Сезон 2007/08 – победа в Серии А

И, наконец, снова вернемся в Италию. "Интер" не хотел быть исключением на фоне остальных топ-клубов Италии и также собирался отметить 100-летие победой в чемпионате. С этой задачей "нерадзурри" успешно справились – 85 очков и первое место в турнирной таблице. Кстати, ту команду тренировал Роберто Манчини, который через девять лет возглавит "Зенит", но отработает в Северной столице всего один сезон и покинет клуб.

Замахнуться на золотой дубль "Интеру" не удалось. В финале кубка Италии команда уступила "Роме" со счетом 1:2. Но летом того же года был взят реванш в матче за суперкубок страны. Правда, на тот момент "Интером" руководил другой тренер, Жозе Моуринью.

Коллаж: Piter.TV/ФК "Зенит"