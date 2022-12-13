Новое соглашение действует до лета 2027 года.

Полузащитник сборной Англии по футболу Букайо Сака подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Об этом сообщили в пресс-службе лондонского клуба.

21-летний игрок продлил соглашение до лета 2027 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона 2023/24.

Букайо Сака играет в "Арсенале" с 2017 года. В составе "канониров" полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. На его счету 178 матчей и 37 голов.

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Видео: YouTube / Arsenal