Полузащитник сборной Англии по футболу Букайо Сака подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Об этом сообщили в пресс-службе лондонского клуба.
21-летний игрок продлил соглашение до лета 2027 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона 2023/24.
Букайо Сака играет в "Арсенале" с 2017 года. В составе "канониров" полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. На его счету 178 матчей и 37 голов.
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Видео: YouTube / Arsenal
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