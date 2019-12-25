Почти 600 предостережений объявили инспекторы ГАТИ за месяц

ГАТИ переходит на зимний режим контроля за городской средой.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подвела итоги осеннего месячника по благоустройству, главной задачей которого была подготовка города к зиме. Как сообщает пресс-служба ведомства, за месяц инспекторы проверили 3000 объектов и элементов благоустройства и объявили почти 600 предостережений.

Более 1000 нарушений и замечаний ответственные устранили оперативно, в том числе после более 350 консультирований. По материалам нейросетевых комплексов "Городовой" вынесли 369 постановлений, 21% из них — за посторонние графические изображения.

Кроме того, с помощью городских камер и искусственного интеллекта операторы Центра комплексного контроля городского хозяйства осмотрели более 700 земельных участков. Если в первую неделю замечания по уборке фиксировали на 10% территорий, то к концу месячника — только на 3%.

Фото: ГАТИ