Кокорин забил гол за "Фиорентину"

Команда выиграла у оппонентов со счетом 7:1.

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин отличился забитым мячом в товарищеском матче против клуба "Сестри Леванте". Известно, что встреча завершилась победой "фиалок" с результатом 7:1. В составе команды победителей, помимо россиянина, также отличились голами его коллеги Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты спортсменами "Сестри Леванте" в собственные ворота.

Напомним, что Александр Кокорин стал представителем "Фиорентины" в 2021 году. Футболист перешел из московского "Спартака". Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи". Летом 2022 года "Фиорентина" отдала россиянина кипрскому "Арису" в аренду сроком на один год. На Кипре неоднократно заявляли о желании сохранить у себя нападающего. В общей сложности за прошлый футбольный сезон Александр Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата. Ему удалось забить 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали.

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Фото и видео: Telegram / На видео видно, Спорт-Экспресс Sport-Express