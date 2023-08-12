Овечкин признался, что не ощущает отмены русской культуры в Вашингтоне

Спортсмен рассказал об отношении фанатов из США к нему.

Российский нападающий Национальной хоккейной лиги, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз " Александр Овечкин не чувствует отмены русской культуры в американской столицы. Соответствующее заявление спортсмен сделал в интервью журналисту информационного агентства ТАСС. Корреспондент задал форварду вопрос о том, как к нему относятся болельщики.

В Вашингтоне все шикарно. Болельщики относятся ко мне тепло. Александр Овечкин, хоккеист

Напомним, что в настоящее время Александру Овечкину 37 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В составе американской команды трехкратный чемпион мира стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС (Андрей Карташов)