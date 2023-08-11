Роналду перекрестился после гола и может быть арестован, пишут СМИ

В Саудовской аравии такой жест считается попыткой обратить других в свою веру.

Футболисту "Аль‑Насра" Криштиану Роналду грозит арест за то, что спортсмен перекрестился после гола. Инцидент произошел в матче 1/2 финала Кубка арабских чемпионов, в котором команда с португальским представителем выступала против иракского клуба "Аль‑Шорта". Известно, что на территории Саудовской Аравии запрещены любые религиозные жесты и символы, связанные с христианством. За их публичную демонстрацию нарушителю грозит заключение по статье стремление обратить других в свою веру. Ранее бывший футболист "Аль‑Насра" колумбиец Хуан Пабло Пино был арестован в торговом центре из‑за татуировки с изображением Иисуса Христа.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На протяжении своей профессиональной карьеры он представлял португальский "Спортинг", британский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и "Ювентус". Спортсмен пять раз становился победителем Лиги чемпионов и трижды - чемпионом Англии. По два раза он выигрывал чемпионат Испании и Италии. В составе сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл в 2016 году чемпионат Европы и Лигу наций сезона 2018-2019 годов.

Гол Малкома помог "Аль-Хилялю" выйти в финал Кубка арабских чемпионов.

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