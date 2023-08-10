Гол Малкома помог "Аль-Хилялю" выйти в финал Кубка арабских чемпионов

Форвард отличился во втором матче подряд за новую команду.

"Аль-Хиляль" одержал победу над "Аль-Шабабом" со счетом 3:1 в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Игра прошла на стадионе "Кинг Фахд Спорт Сити" в Эт-Таифе.

Экс-нападающий "Зенита" Малком, ныне выступающий за "Аль-Хиляль", помог своей команде добиться успеха. Бразилец забил второй мяч в ворота "Аль-Шабаба". Форвард отличился во втором матче подряд за новую команду.

В финале турнира "Аль-Хиляль" сыграет 12 августа против "Аль-Насра", за который выступает игрок сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок "Зенита" Малком забил в дебютной игре за "Аль-Хиляль".

Видео: YouTube / AlHilal Saudi Club