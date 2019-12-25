Агент исключил вариант с возвращением Малкома в "Зенит"

По мнению эксперта, бразилец не захочет возвращаться в Россию.

Футбольный агент Паулу Барбоза исключил вариант с возвращением нападающего Малкома в "Зенит". Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам эксперта, ситуация с 28-летним игроком выглядит непонятной. Ожидается, что Малком покинет "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии на правах свободного агента. При этом Барбоза считает, что бразилец не захочет возвращаться в Россию и будет рассматривать варианты от других клубов.

Малком играл в "Зените" с 2019-го по 2023 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России. Летом 2023-го его продали в "Аль-Хиляль".

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Фото: fc-zenit.ru