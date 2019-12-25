Малком оценил вероятность возвращения в "Зенит"

Нападающий футбольного клуба "Аль-Хиляль" Малком оценил вероятность своего возвращения в "Зенит". Об этом он рассказал YouTube-каналу сине-бело-голубых.

По словам 29-летнего бразильца, он с удовольствием бы вернулся к сине-бело-голубым. При этом Малком напомнил, что у него действующий контракт с "Аль-Хилялем", который рассчитан до лета 2027 года. Он подчеркнул, что четыре года в Петербурге были самыми счастливыми в его карьере.

Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь. Уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми. Я бы с радостью вернулся. Малком, экс-нападающий "Зенита"

Напомним, Малком играл в "Зените" с 2019-го по 2023 год. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России. Он провел за клуб 109 матчей во всех турнирах и забил 42 гола.

