Экс-игрок "Зенита" Малком забил в дебютной игре за "Аль-Хиляль"

Футболист помог своей команде выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов.

Бывший футболист "Зенита" Малком забил в дебютной игре за "Аль-Хиляль" в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов.

Соперником команды был "Аль-Иттихад", в составе которого выступает экс-форвард "Реала" Карим Бензема. "Аль-Хиляль" одержал победу со счетом 3:1. Малком стал автором третьего мяча. Он поразил ворота соперника на 70-й минуте встречи. В полуфинале турнира "Аль-Хиляль" сыграет с победителем пары "Аль-Шабаб" – "Аль-Вахда".

Малком играл в "Зените" с 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал четырехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка России. На его счету 109 матчей и 42 гола.

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Видео: YouTube / AlHilal Saudi Club