Дубль Месси вывел "Интер Майами" в 1/8 финала Leagues Cup

Команда обыграла "Орландо" в первом раунде плей-офф турнира.

Аргентинский нападающий Лионель Месси помог футбольному клубу "Интер Майами" обыграть "Орландо" в первом раунде плей-офф Leagues Cup. По результатам матча на счету чемпиона мира 2022 года записан дубль. Встреча состоялась в ночь на 3 августа в турнире, в котором выступают команды из MLS и Мексики. Первый гол был забит на седьмой минуте игры. Один из спортсменов забросил мяч в штрафную на Месси, который с близкого расстояния поразил ворота противника. Однако уже через 10 минут игрок Сесар Араухо восстановил равенство на поле. Далее в начале второго тайма "Интер Майами" получил право на реализацию пенальти. Однако пробивать его вышел не Месси, а Хосеф Мартинес. Ему удалось точно попасть по цели. После этого на 72-й минуте Мартинес отблагодарил Месси за уступленный пенальти, отдав спортсмену голевую передачу, которую капитан сборной Аргентины воплотил в забитый мяч.

Напомним, что в 1/8 финала данного турнира "Интер Майами" встретится с "Далласом".

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Фото и видео: Telegram / Фалькао не приехал