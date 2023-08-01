Гвардиола, Месси и Ривалдо попали в трейлер режима карьеры EA Sports FC 24

Игра выйдет в свет с 29 сентября.

Компания Electronic Arts представила в социальных сетях почти семиминутный ролик, посвящённый режиму профессиональной карьеры в EA Sports FC 24. Речь идет о новой компьютерной игре-футбольном симуляторе от издательства. Официальный релиз проекта намечен на 29 сентября текущего года. В ролике команда разработчиков раскрывает подробности работы над игрой, а также говорит о системе тотального управления клубом, камере с "бровки", агенте игрока, динамических моментах и новых способах вписать своё имя в историю мирового спорта. Незадолго до этого российские магазины открыли предзаказы на дисковое издание игры для платформы консолей. Сейчас фиксируется достаточно внушительная стоимость: EA Sports FC 24 можно приобрести за 8 999 рублей. При этом диски попадут к пользователям не раньше октября текущего года (спустя несколько недель после официального релиза продукта).

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Фото и видео: YouTube / EA SPORTS FC