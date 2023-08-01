NetherRealm опубликовала жестокий трейлер Mortal Kombat 1 с Герасом

Игра выйдет в свет с 19 сентября.

Создатели компьютерной игры Mortal Kombat 1 поделились в социальных сетях свежим роликом, в котором они презентовали зрителям персонажа по имени Герос. Он является бойцом из Mortal Kombat 11, защитником песочных часов, которые управляют судьбами и временем. В видео авторы добавили, что в ходе схваток с противниками герой будет активно использовать собственные навыки по манипулированию временем. Одна из его атак способна полностью остановить врага. Такое преимущество поможет нанести дополнительный ущерб и продолжить серию комбо-ударов. Напомним, что официальная премьера Mortal Kombat 1 запланирована на 19 сентября. Игра будет доступна для персональных компьютеров, консолей PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В прошлый раз студия NetherRealm продемонстрировала в соцсетях героев из нескольких фракций. С 18 по 21 августа для проекта пройдёт закрытый бета-тест.

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Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat