Вышел первый трейлер "Холопа 2"

релиз фильма запланирован на 1 января следующего года.

В социальных сетях опубликован тизер-трейлер комедии "Холоп 2". Официальная премьера картины запланирована на 1 января 2024 года. Прокатчиком выступает компания "Централ Партнершип". Сюжет расскажет зрителям историю о бывшем мажоре Грише (Милош Бикович), который полностью переосмыслил свою жизнь после перевоспитания. Молодой человек на отдыхе встречает избалованную москвичку Катю (Аглая Тарасова), которой также предстоят большие перемены. В ролике героиня просыпается в коровнике, а также конфликтует с односельчанами. В результате те пытаются сжечь девушку на костре.

Информация о том, что Аглая Тарасова сыграет главную роль в фильме "Холоп 2", стало известно в августе 2022 года. Ее бывший возлюбленный Милош Бикович признался в том, что не выступает против съемок с бывшей девушкой. Иностранный актер добавил, что остался с партнершей хороших отношениях после расставания. Картина "Холоп" вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия "Чебурашка". Съемки сиквела "Холопа" завершились летом 2023 года в Петербурге, об этом рассказал сам Шипенко.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership