В сети вышел первый трейлер перезапуска "Дети шпионов: Армагеддон"

Фильм выйдет на стриминге с 22 сентября.

Американская стриминговая компания Netflix продемонстрировала в социальных сетях трейлер перезапуска франшизы "Дети шпионов" с подзаголовком "Армагеддон". В настоящее время фильм уже получил от создателей официальныю дату премьеры на онлайн-стриминге. Постановкой ленты снова занимался Роберт Родригес. Увидеть его работу зрители смогут с 22 сентября 2023 года. История картины расскажет о двух детях, брате и сестре Тони (Коннор Эстерсон) и Пэтти (Эверли Карганилья), которые обнаружили, что их родители на самом деле являются сотрудниками секретной службы. В роли матери и отца на этот раз выступят Джина Родригес ("Девственница Джейн") и Закари Ливай ("Шазам!"). В какой-то момент героям приходиться стать помощниками злодея. На эту роль выбран "могущественный геймдизайнер", который создал вирус, способный подчинят его воле все технологии мира. Дети случайно выпускают этот вирус, поэтому берут на себя ответственность и начинают разбираться с последствиями своих действий.

Вышел трейлер второго сезона сериала "Локи".

Фото и видео: YouTube / Netflix