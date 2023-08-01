Вышел трейлер второго сезона сериала "Локи"

Премьера состоится 6 октября на Disney+.

Киностудия Marvel представила трейлер второго сезона сериала "Локи". Режиссерами проекта выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед.

Сюжет продолжит историю персонажа из вселенной комиксов Marvel. После событий первого сезона Локи "проваливается" во времени и сталкивается с проблемой временных линий в Мультивселенной. Богу обмана и его помощникам предстоит разобраться с этой проблемой, а также противостоять Кангу Завоевателю.

Главную роль сыграл Том Хиддлстон. Также в сериале снялись Оуэн Уилсон, София Ди Мартино и Джонатан Мейджорс. Премьера состоится 6 октября на Disney+.

Ранее Apple TV+ показал тизер третьего сезона "Утреннего шоу".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment