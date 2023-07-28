Apple TV+ показал тизер третьего сезона "Утреннего шоу"

Шоу стартует на экранах с 13 сентября.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ показал в социальных сетях тизер третьего сезона сериала "Утреннее шоу". В новых эпизодах к актрисам Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон присоединится Джон Хэмм. Известно, что авторы решили опубликовать видео проекта после двухлетнего перерыва. Напомним, что в предыдущих сезонах герои столкнулись с движением #metoo и глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Третий сезон запланирован к выходу 13 сентября. В этот день создатели предоставят для зрителей два выпуска. Остальные восемь эпизодов будут демонстрироваться каждую неделю, по средам, до 8 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV