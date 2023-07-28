Представлен новый 17-минутный геймплейный трейлер новой Lords of the Fallen

ИГра выйдет в свет 13 октября.

Студия Hexworks опубликовала в социальных сетях 17 минут геймплея из компьютерной игры Lords of the Fallen (2023), релиз которой запланирован разработчиками на 13 октября 2023 года. В видео можно заметить, как действуют персонажи трех различных классов. Речь идет о воине, колдунье и разбойнике. На примере героев авторы рассказывают об основных механиках для пользователя. Одной из основных особенностей игры станет наличие мира живых и мира мёртвых, так называемый Умбрал. Умирая, персонаж попадает в пространство, которое не только отличается визуально от живого мира, но также не похож на него в плане геймплея и геометрии. У пользователя будет возможность "подглядывать" в Умбрал при помощи фонаря, а также перемещаться туда для прохождения непреодолимых препятствий в мире живых. Однако за такую возможность придется заплатить по одной жизни. Дополнительно в ролике показаны некоторые игровые локации, использование трёх школ заклинаний, а также кооперативное прохождение локаций.

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Фото и видео: YouTube / CI Games