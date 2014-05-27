Тройник и Ирина Горбачева готовятся к парным родам в трейлере "Папаша в бегах"

В широкий прокат лента выйдет 16 ноября 2023 года.

Избранник актрисы Юлии Пересильд Михаил Тройник и Ирина Горбачева готовятся к партнерским родам в трейлере комедии "Папаша в бегах". Ролик распространился по социальным сетям. Известно, что сюжет отечественного фильма выстраивается вокруг жизни обычного сибирского жителя по имени Толя. В какой-то момент его супруга оказывается беременной. Испуганный этим известием муж решает сбежать на вахту. В поезде он знакомится с беспризорником Колей, а затем череда роковых совпадений и неправильных решений делает из мужчины "похитителем детей". Его объявляют в областной розыск. Герою приходится вместе с мальчиком отправляться в город Когалым.

Фильм говорит на очень важную тему — страха мужчин перед рождением детей, да и перед вступлением в брак. А ведь любая история хороша тогда, когда зритель узнает себя в героях. Так что рекомендую девушкам приводить своих парней на нашу картину... Михаил Тройник, актер

Кроме Ирины Горбачевой и Михаила Тройника в ленте также задействованы Ярослав Могильников, Анна Уколова, Михаил Орлов, Леонид Громов и другие актеры. В российском прокате проект можно ждать 16 ноября 2023 года.

Опубликован трейлер второго сезона сериала "Вторжение".

Фото и видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры