Опубликован трейлер второго сезона сериала "Вторжение"

Новые эпизоды выйдут на онлайн-сервисе с 23 августа.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер второго сезона научно-фантастического сериала "Вторжение". Официальная премьера выпусков состоится 23 августа. В сюжете рассказывается о борьбе человечества с недружественно настроенными инопланетными существами. В первом сезоне пришельцы появились на планете для того, чтобы разрушать все вокруг. События во втором сезон произойдут спустя четыре месяца, когда люди начали приспосабливаться к новым реалиям и сформировали собственное сопротивление внешней угрозе. Дополнительно активисты пытаются вступить с внеземным разумом в контакт. Главные герои сериала живут в разных точках планеты, у каждого из них свое видение происходящего в мире. Продюсером шоу стал номинант на премии "Оскар" и "Эмми" Саймон Кинберг ("Люди Икс", "Дэдпул", "Марсианин"). Сценарий к проекту написал Дэвид Вейл ("Цитадель").

Вышел трейлер третьего сезона "Убийств в одном здании".

Фото и видео: YouTube / Apple TV