Вышел трейлер третьего сезона "Убийств в одном здании"

Шоу стартует на стриминге 8 августа.

Американский онлайн-кинотеатр Hulu поделился в социальных сетях новым трейлером третьего сезона сериала "Убийства в одном здании" (Only Murders in the Building). Официальный релиз проекта запланирован на 8 августа. История рассказывает о жителях многоэтажного дома на Манхэттене. Персонажей объединяет страсть к криминальным историям. По случайности они оказываются втянуты в расследование убийства, которое произошло буквально у них под носом. В новых эпизодах появятся актеры Мэрил Стрип ("Не смотрите наверх") и Пол Радд ("Человек-муравей", "Психиатр по соседству"). Последний исполнит роль Бена Гленроя, который при странных обстоятельствах умирает прямо на сцене.

