"Атмосфера кино" показала трейлер российской мелодрамы "Бери да помни"

Лента выходит в прокат 14 сентября 2023 года.

Компания "Атмосфера кино" представила трейлер новой российской картины "Бери да помни". История рассказывает о жизни шестилетнего мальчика по имени Ильхам, который скучает по родителям во время своего летнего времяпрепровождения в дереве. Дудушка ребенка показывает ему старую игру "Бери да помни", которая делает желания реальностью. Вскоре эта игра невероятным образом меняет жизнь всей семьи. Режиссером проекта стал Байбулат Батуллин. Роли в картине сыграли актеры Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов, Сирень Байрамов и другие. Официальный рели картины намечен на 14 сентября текущего года.

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Фото: кадр из трейлера фильма "Бери да помни"