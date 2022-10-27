Blizzard показала новый трейлер Overwatch 2 и напомнила о грядущем "Вторжении"

Обновление появится для пользователей с 10 августа.

Компания Blizzard выпустила в социальных сетях трейлер компьютерной игры Overwatch 2 под названием Heroes Can, посвящённый героям проекта. Одновременно с этим роликом авторы напомнии про "Вторжение". Известно, что обновление выйдет в свет с 10 августа на сервисе Steam. Кроме шестого сезона в игре появится долгожданный контент, связанный с кооперативным режимом, полиогоном, новыми персонажами поддержки и сюжетными миссиями. Разработчики напомнили о грядущем "Вторжении" (Invasion), которое стартует 10 августа. Речь пойдет о новой главе в истории Overwatch 2. В настоящее же время в Overwatch 2 ещё проходит пятый сезон, который завершается весёлым режимом "Шалости и магия", доступным до 9 августа.

В сети появился трейлер мультфильма "Изобретатель" о Леонардо да Винчи.

Фото и видео: YouTube / PlayOverwatch