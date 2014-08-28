Самые лучшие футболисты за всю историю

Вспоминаем, какой самый лучший футболист за всю историю забил больше голов противнику и заслужил немеркнущую славу у фанатов.

В спорте есть неумолимый закон — с течением лет любой рекорд побьют молодые спортсмены. Новая смена всегда оказывается быстрее, ловче, сильнее — в беге, прыжках, художественной гимнастике. Но в футболе славу Месси и Пеле еще не удалось заслонить никому. Вспоминаем, какой самый лучший футболист за всю историю забил больше голов противнику и заслужил немеркнущую славу у фанатов. Вот 10 самых результативных бомбардиров.

10. Абэ Ленстра – 624 гола

Абе (или Эйб) Ленстра родился больше 100 лет назад, в 1920 году (27.11.1920) в Нидерландах. Играл за голландские клубы "Херенвен", "Энсхеде", позже преобразованный в "Шеденезе Бойз", и "Де Тубантерс".

Был верен команде и неохотно менял клуб — в его жизни их было всего три. Даже выступить за сборную Голландии его уговаривали долго и настойчиво. Ленстра соглашался играть на своих условиях. За 47 матчей в составе сборной он забил 33 гола. Играя за любимую команду "Херенвен" он загнал в ворота противника 471 мяч.

9. Джо Бамбрик – 629 голов

Ирландец Джозеф (Джо) Бамбрик родился в столице Северной Ирландии городе Белфаст 03.11.1905. Сохранились документальные подтверждения его спортивной карьеры с 1926 по 1939 годы. Согласно неполным данным за 13 лет он забил мяч в ворота соперника 629 раз.

Джо Бамбрик играл за легендарный клуб "Челси" (основан в 1905 году, высшая лига), "Гленторан", "Линфилд", "Уолсолл". Самым результативным оказался период в "Линфилде" — 509 голов за 8 лет игры. Одинаково виртуозно отправлял мяч в ворота головой, пяткой или носком бутсы. За сборную Ирландии забил 12 голов, в том числе — великолепный двойной хет-трик против сборной Уэльса.

8. Герд Мюллер – 634 гола

Герхард (Герд) Мюллер из небольшого баварского городка Нёрдлингене, Германия. Родился вскоре после окончания Второй мировой войны, 3 ноября 1945 года. За свой талант нападающего получил прозвище "Бомбардировщик". Семь раз его называли лучшим бомбардиром Германии. Дважды Герд Мюллер становился лучшим нападающим Европы.

Сначала играл за команду родного города "Нёрдлинген-3", потом перешел в клуб побольше — "Бавария Мюнхен" (398 голов). Завершил карьеру в команде "Форт-Лодердейл Страйкерс" в 1979 году. Его рекорд — 7 забитых за год мячей и 85 клубных голов, забитых во всех чемпионатах Европы до 1967 года — побил Лионель Месси.

7. Джимми Джонс – 648 голов

Лучший бомбардир Ирландской футбольной лиги Джеймс (Джимми) Джонс родился 25.07.1928 в Киди, деревеньке в графства Арма, Северная Ирландия. Его рекорд по количеству голов, забитых во время игр Ирландской футбольной лиги, остается непревзойденным: 648. В Ирландии это самый лучший футболист за всю историю ХХ века.

Джимми Джонс играл за клубы "Белфаст Селтик", "Ларн", "Фулхэм". В матче "Белфаст Селтик" против "Линфилда" сложившаяся ничья вызвала бурный протест игроков и болельщиков, началась драка. Джимми сломали ногу и он на год ушел из футбола, но затем вернулся. В команде "Гленавоном" (Северная Ирландия) он сыграл 269 игр и забил 517 голов. Играл за молодежную сборную, провел 24 матча за XI Ирландскую лигу.

6. Йозеф Бицан – 722 голов

Йозеф Бикан — нападающий, который одинаково хорошо забивал и правой, и левой ногой. Он родился в Вене, истинный австриец, один из лучших бомбардиров в истории футбола. Был самым быстрым спринтером среди футболистов своего времени, пробегал 100 метров за 10.08 секунды.

Играл за многие клубы, в общей сложности сменил 26 команд. Переехал в Чехословакию в 1937 году. Его лучший по результативности период совпадает со временем контракта со "Славией", Прага. За 8 сезонов забил 416 мячей. К моменту выхода на пенсию Йозеф Бицан получил звание лучшего бомбардира Первой лиги Чехословакии с рекордом 447 голов.

5. Ференц Пушкаш – 724 гола

Ференц Пушкаш родился в День смеха, 1 апреля 1927 года. Его родина — Будапешт, столица Венгрии. Он был одновременно нападающим и атакующим защитником, виртуозно владел мячом. Фанаты прозвали Пушкаша "Скачущий майор". Английские болельщики решили, что именно он добился победы Венгрии в матче с английской командой на "Уэмбли" с разгромным счетом 6:3.

Играл за клуб "Будапешт Гонвед" (венгерская "Золотая команда"), сборную Венгрии. Стал олимпийским чемпионом 1952 года. После 1956 года переехал в Испанию, где играл за мадридский "Реал". За все время в Высшей лиге провел 534 игры, забил 512 мячей. Стал трехкратным обладателем Кубка Европы, пятикратным чемпионом сначала Венгрии, потом Испании.

4. Ромарио – 755 голов

Бразилец Ромарио де Соуза Фариа известен футбольным болельщикам как просто Ромарио. Родился в Рио-де-Жанейро (19.01.1966). Отличался взрывной скоростью. За сборную Бразилии провел 70 матчей, забив 55 мячей. Олимпийский чемпион 1994 года, лучший футболист года в мире. В 2010 году оставил спортивную карьеру и ушел в политику.

Много раз менял клубы, играл за Бразилию ("Васко да Гама"), Нидерланды (ПСВ), Испанию ("Барселона"). Затем вернулся в Бразилию, где играл за клубы "Фламинго", "Флуминенсе" и снова "Васко да Гама". Переход Ромарио из "Васко" в ПСВ стоил 6 миллионов долларов.

3. Пеле – 762 гола

Настоящее имя Пеле — Эдсон Арантес ду Насименту. Нападающий и атакующий полузащитник. Единственный до настоящего времени, кто трижды завоевал звание чемпиона мира, как игрок. Парламент Бразилии объявил Пеле "национальным достоянием".

Родился в муниципалитете Трес-Корасойнсе, Бразилия, 23.10.1940. В 15 лет начал играть за взрослую команду "Сантоса" (Сан-Паулу). Забил первый гол в своем первом же матче. Выступал за "Сантос" 19 лет до 1974 года. На его счету за этот период — 650 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории команды. В 1975 году перешел в "Нью-Йорк Космос". Благодаря Пеле европейский футбол стал популярен в США.

2. Лионель Месси – 821 гол

Имя Лионеля Месси известно даже тем, кто совершенно не интересуется футболом. Он родился 24 июня 1987 года в Росарио, Аргентина. В 18 лет подписал контракт с клубом "Барселона". Один из голов был признан голом века.

Играл за три клуба:

– "Барселона": 672 гола;

– "Пари Сен-Жермен": 32 гола;

– "Интер Маами": 9 голов.

Играл за сборную Аргентины. За 203 матча забил 106 голов. Один из самых титулованных бомбардиров: имеет 8 "Золотых мячей", а также 6 "Золотых бутс" Европы. Неоднократно признавался лучшим игроком мира.

1. Криштиану Роналду – 873 гола

Криштиану Роналду — самый лучший футболист за всю историю футбола. Полное имя Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру,. Родился в Португалии, на острове Мадейра 5 февраля 1985 года. Его легендарная способность — мощная сила удара по мячу и попадание в ворота с дальней дистанции. Против такого болида не устоит никакая защита.

Начинал спортивную карьеру в клубе "Спортинг", затем его переманили в "Манчестер Юнайтед". За этот клуб провел 196 матчей, загнав в ворота противника 84 мяча. В 2009 году перешел в "Реал Мадрид" и стал лучшим бомбардиром за всю историю футбола.

