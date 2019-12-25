По его словам, футболист попал в золотое время.

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов за время карьеры. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По его словам, это легко посчитать. Также Кокорин отметил, что не знает никого из футболистов, которые бы получали больше него по всем контрактам, которые у него были.

Мне эти деньги давали, ничего не выпрашивал. Просто попал в золотое время, такие деньги были в России. Александр Кокорин, нападающий "Ариса"

Напомним, Александр Кокорин перешел летом из "Фиорентины" в "Арис" на правах аренды. В составе новой команды нападающий провел шесть матчей и забил три гола.

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Фото: YouTube / Nobel