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Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов за время карьеры
Сегодня, 11:41
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Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов за время карьеры

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По его словам, футболист попал в золотое время.

Нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов за время карьеры. Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По его словам, это легко посчитать. Также Кокорин отметил, что не знает никого из футболистов, которые бы получали больше него по всем контрактам, которые у него были.

Мне эти деньги давали, ничего не выпрашивал. Просто попал в золотое время, такие деньги были в России.

Александр Кокорин, нападающий "Ариса"

Напомним, Александр Кокорин перешел летом из "Фиорентины" в "Арис" на правах аренды. В составе новой команды нападающий провел шесть матчей и забил три гола.

Ранее Смолов признался, что дрался с партнером по команде.

Фото: YouTube / Nobel

Теги: александр кокорин, зарплата, фк арис
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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