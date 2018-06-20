Минкульт перенес премьеру фильма Франсуа Озона "По воле божьей" из-за Пасхи

Официальное объяснение причины переноса ведомство не отправило.

Изменена дата российской премьеры фильма Франсуа Озона "По воле божьей". Об этом сообщили в "A-One Films".

Министерство культуры рекомендовало прокатчикам перенести релиз с 25 на 29 апреля, то есть провести его после православной Пасхи. Официальное объяснение причины переноса ведомство не отправило.

Министерство культуры сообщило нам об этом сегодня днем. Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации и надеемся, что фильм всё-таки выйдет в прокат с 29 апреля. A-One Films

Новый фильм Озона рассказывает историю священника Бернара Прейно из Лиона, в 2017 году обвиненного в растлении несовершеннолетних прихожан Судебный процесс по его делу происходит во Франции прямо сейчас. Премьера фильма состоялась в 2019 году на Берлинском кинофестивале.

Фото: Youtube / КИНО ТРЕЙЛЕРЫ