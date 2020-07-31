Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции

О компенсации пока не идёт речи.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения апелляции по своему уголовному делу.

Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Александр Кокорин, футболист

Он подчеркнул, что о компенсации пока не идёт речи, потому что спортсмены пока что хотят добиться результата.

Отметим, что в мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционный приговор Мосгорсуда по делу Кокорина и Мамаева. К этому моменту они уже успели отбыть свои сроки в колонии.

Ранее Геркус заявил, что Кокорин перешёл в "Спартак".

Видео: Telegram / BAZA