Александр Кокорин вернется к тренировкам с "Зенитом" в конце недели

Через несколько дней спортсмен вернется в Петербург.

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" вернется к тренировкам с командой уже в конце этой недели. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс". На данный момент спортсмен все еще находится в Москве. Тренерский состав дал фигуранту уголовного дела несколько дней в качестве отсрочки, чтобы тот уладит накопившиеся дела в столице. Чем именно игрок занимается - неизвестно.

Напомним, что накануне "сине-бело-голубые" объявили о подписании контракта с недавно вышедшим из тюремного заключения Кокориным. Руководство клуба заявило, что готова предоставить своему футболисту шанс на возвращение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кадыров одобрил освобождение Кокорина и Мамаева.

Фото: Вконтакте/ФК Зенит

