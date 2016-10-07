Антитеррористические учения отработают в школах Петербурга 21 апреля

Сотрудников и учащихся подготовят к возможным угрозам, включая вооруженные нападения и атаки дронов.

Всероссийские учения по антитеррористической безопасности пройдут в школах Петербурга 21 апреля. Инициатива исходит от Министерства просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию. Основная цель мероприятий — подготовка к возможным угрозам и повышение готовности сотрудников и учащихся к реагированию на террористические акты. Среди потенциальных опасностей — вооруженные нападения, обнаружение взрывных устройств и атаки с использованием беспилотников.

В рамках учений планируется проверка работоспособности систем безопасности и оповещения. Также будет оцениваться готовность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. В мероприятиях, которые пройдут в школах и вузах всех административных районов Северной столицы, примут участие специалисты МЧС, Росгвардии и полиции.

Фото: Комитет по образованию, Санкт-Петербург