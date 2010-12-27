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"Я это решение одобряю": Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева
Сегодня, 15:41
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IRINA_CHALKINA

"Я это решение одобряю": Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

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По мнению главы республики, футболистам нужно дать возможность вернуться в общество.

Во вторник, 17 сентября, Рамзан Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева. Своим мнением глава республики Чечня поделился в своем telegram-канале.

Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придётся много трудиться. Но ребятам это под силу!

заявил он

Напомним, что Александр Кокорин накануне подписал новый контракт с "Зенитом". 

Скажу сразу, я это решение одобряю

отметил Кадыров

Ранее мы сообщали о том, что футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО. Все они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

Фото:кадыров/вк

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Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе, Новости России, Новости СПб,

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