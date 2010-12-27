Названа зарплата Кокорина по новому контракту с "Зенитом"

Кокорин теперь будет получать 2,5 миллиона евро

В среду, 18 сентября, стало известно, что Кокорин ради нового контракта с "Зенитом" пошел на понижение в зарплате . Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным СМИ, футболист теперь будет получать всего 2,5 миллиона евро. При этом в текущем году он заработает 1,9 миллиона евро. До попадания в СИЗО Кокорин получал в петербургской команде около 4 миллиона евро.

Напомним, что в минувший вторник, 18 сентября, Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО. Все они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" прокомментировал освобождение по УДО футболиста Александра Кокорина.

Фото:кокорин/вк