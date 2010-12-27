"Зенит готов дать шанс": футбольный клуб прокомментировал освобождение Кокорина 

Футболист, вышедший по УДО, заключил новое соглашение с петербуржцами.

Во вторник, 17 сентября, "Зенит" прокомментировал освобождение по УДО футболиста Александра Кокорина. Пресс-служба ФК выпустила заявление по этому поводу.

"Зенит" пообещал раскрыть подробности контракта чуть позже.

Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды сказано в сообщении

В заявлении представители футбольного клуба также отметили, что надеются на быстрое возвращение Кокорина в игру. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста.

Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму.Детали контракта будут раскрыты позже сказано в сообщении

Напомним, что Александр Кокорин накануне подписал новый контракт с "Зенитом".

Ранее мы сообщали о том, что футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО. Все они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

Фото:фк зенит