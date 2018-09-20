Президент WADA Крейг Риди считает допинговый кризис в России самым масштабным в истории

Об этом эксперт заявил во время комиссии, собранной для изучения нарушений московской лаборатории РУСАДА.

Президент Всемирного антидопингового агентства считает кризис в России самым масштабным за всю историю организации. Крейг Риди добавил, что имеет в виду ситуацию с допинговой системой в Москве.

Ранее в WADA поделились последними подробностями по расследованию нарушений столичного допинг-центра. В международные спортивные организации направлены дела 47 россиян. Специалисты считают, что их необходимо изучить из-за сведений, находящихся в московской лаборатории. Ранее Москве пришлось передать информацию из собственных баз по причине того, что сведения не сходились с предоставленными отчетами антидопингового агентства.

Ранее Piter.tv писал о том, что 298 российских спортсменов имеют подозрительные результаты допинг-проб.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

