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В Минспорте ожидают участия 400 российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

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Россияне продолжают бороться за места на Играх в 2020 году.

Минспорт РФ рассчитывает, что в состав команды России на Олимпиаду в Токио попадет до 400 человек. Об этом сообщил глава ведомства Павел Колобков на заседании штаба по контролю за подготовкой к Играм. Ранее руководитель WADA рассказал о решении вопроса об участии россиян в данном событии.

Основной отбор пройдет еще в этом году, также будет проходить в следующем

объявил спикер

Напомним, что по итогам прошлых мероприятий страна завоевала более 90 лицензий для участия. На данный момент основной набор в команды еще не завершен, он продлится и в 2020 году. Сейчас на Олимпиаду в Японии претендуют поехать 12,5 тысяч спортсменов из 205 стран. Летние Олимпийские игры пройдут в период с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ранее Piter.tv писал о том, что посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах.

Фото: olympic.ru 

Видео: YouTube/
 

Теги: минспорт, олимпиада, павел колобков, токио
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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