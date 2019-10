Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Политики недовольны шутками со стороны японских чиновников.

МИД России считает конфронтационной шуткой слова губернатора Токио Юрико Коикэ о Курилах. Свою позицию дипломаты опубликовали на официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее японский политик предложила провести летнюю Олимпиаду 2020 года на "северных территориях". Женщина имела в виду Курильские острова, которые принадлежат России. Конкретное предложение касалось организации соревнований по спортивной ходьбе. Российская сторона заметила, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.

Но российские южные Курилы к ним не относятся констатировали в МИД России

В ведомстве добавили, что спортивные мероприятия должны объединять, а не служить поводом для юмора. Подобные шутки политики сочли конфронтационными.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. После этого Япония примет Параолимипиаду.

Ранее Piter.tv писал о том, что Япония усомнилась в возможности сбить российские "Искандеры".

Фото: facebook/The Embassy of the Russian Federation to Japan

Видео: YouTube/朝日新聞社, ANNnewsCH, Financial Times