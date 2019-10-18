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Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

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Политики недовольны шутками со стороны японских чиновников.

МИД России считает конфронтационной шуткой слова губернатора Токио Юрико Коикэ о Курилах. Свою позицию дипломаты опубликовали на официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее японский политик предложила провести летнюю Олимпиаду 2020 года на "северных территориях". Женщина имела в виду Курильские острова, которые принадлежат России. Конкретное предложение касалось организации соревнований по спортивной ходьбе. Российская сторона заметила, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом.

Но российские южные Курилы к ним не относятся

констатировали в МИД России

В ведомстве добавили, что спортивные мероприятия должны объединять, а не служить поводом для юмора. Подобные шутки политики сочли конфронтационными.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. После этого Япония примет Параолимипиаду. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Япония усомнилась в возможности сбить российские "Искандеры".

Фото: facebook/The Embassy of the Russian Federation to Japan

Видео: YouTube/朝日新聞社, ANNnewsCH, Financial Times

Теги: курильские острова, мид, олимпиада в токио, олимпиада-2020, токио, япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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