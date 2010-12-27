Япония усомнилась в возможности сбить российские "Искандеры"

Специалисты не уверены, справятся ли оборонные системы с российскими ракетами.

В Японии не рассказали, смогут ли перехватчики SM-3 и Patriot PAC-3 сбить российские ракеты. Именно такое военное оборудование входит в систему ПРО страны. Вопрос главе Минобороны Японии Таро Коно задал экс-глава внешнеполитического ведомства страны Сэйдзи Маэхара. Последнего спикера интересовала мощность японской обороны против "Искандера".

Таро Коно ушел от прямого ответа, сказав, что не может назвать технические характеристики. Он добавил, что разглашение подобной информации навредит безопасности и оборонительной способности.

Сам же экс-глава внешнеполитического ведомства считает, что SM-3 не справится с угрозой извне.Японец уверен, что существенной разницы между системами Aegis и Aegis Ashore, которые в ближайшее время будут размещены в стране, нет. Обе используют ракеты типа SM-3.Новое оборудование появится у страны к 2023 году. Объекты разместят в префектурах Ямагути и Акита.

Ранее Piter.tv писал о том, что Япония следит за наращиванием военной мощи России.

Фото: Pixabay.com

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